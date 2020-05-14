Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız."

Varank:"Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız."

detaylar gelecek...