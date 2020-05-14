14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Son dakika haberi... Sanayi ve : "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
BAKAN VARANK: TÜRK SANAYİSİNİN ZAYIFLAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Sanayi ve : "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız."

Varank:"Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız."

detaylar gelecek...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA