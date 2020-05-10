Firari Can Dündar’ın villa kaçırma operasyonu başarısız oldu
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; MİT TIR’larına ilişkin ihanet haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Canan Dündar Bodrum’daki villasını da satıp parasını yurt dışına kaçırmak istedi.
Almanya Berlin'den nasıl verildiği muamma olan vekaletname ile Villasını Bodrum Tapu Müdürlüğü'nden 3 kişiye satmak isteyen Dündar ve eşi, başarısız oldu. Bodrum Tapu Müdürlüğü'nün savcılık ile irtibat kurması üzerine firari Can Dündar'ın villasının satışı araştırılmaya alınınca iş sekteye uğradı. Can Dündar 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına kaçmış eşi de geçtiğimiz yıl yanına gtmişti.
Cumhuriyet gazetesinde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar bilindiği gibi Berlin'de yaşıyor.
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Türkiye'nin aleyhine olacak her türlü iş ve işlemde ön plana çıkıp yurt dışından hainliğini sürdüren Can Dündar'ın geçtiğimiz günlerde villa kaçırma operasyonu yaptığı fakat başarılı olamadığı ortaya çıktı.
BODRUM'DA VİLLA
Can Dündar'ın yarısı kendi üzerine diğer yarısı da eşi Dilek Dündar adına kayıtlı Bodrum Kumbahçe'de 2 katlı bir villası olduğu öğrenildi. Hem orman hem de deniz manzaralı villa için Can Dündar'ın kişisel internet sitesini 15 yıl yöneten gazeteci Saim Tokaçoğlu'nun 'Anı' kitabında "Mustafa'nın bütçesi kadar bir kaynak, Bodrum'da havuzlu, deniz manzaralı bir eve harcandı" diye ifadesi bulunuyor.
BERLİN'DEN GARİP VEKALET
2 katlı lüks ama şuan çok bakımsız villanın satılması için Can Dündar'ın 2018 yılında Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18.07.2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi.
ARAŞTIRMAYA ALINDI
Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne satış işlemi için yapılan başvuru ardından Can Dündar'ın firarda olduğu bilindiği için savcılık ile irtibat kurmak suretiyle evin satışında herhangi bir problem olup olmadığının araştırmaya alındığı öğrenildi. Tapu Müdürlüğünün resmi bir yazı ile durumu savcılığa bildirdiği ortaya çıktı. Olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.
4-5 MİLYON DEĞERİNDE
Bodrum'um en güzel ve özel semti olan Kumbahce semtimde 1184 ada ve 4.paftada bulunan iki katlı evin muhteşem bir deniz manzarası olduğu öğrenildi. Bodrumda uluslararası arsa ve ev villa satışı yapan emlakçılar Kumbahçe Bodrum'um en güzeldeniz manzaralı ve Bodrum'un kent merkezi olduğunu belirterek bu iki katlı bahçeli evin bugünün fiyatlarıyla çok rahat 3-4 milyon lira olduğunu belirttiler.
(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH MUHABİRİ)
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