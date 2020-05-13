Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'den sonra firari gazeteci Can Dündar'ın da villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. 376 metrekarelik villanın 188 metrekarelik kısmının, hazine arazisi içinde kaldığı, bahçe duvarının 27 metrekarelik kısmının ise orman alanını işgal ettiği belirlendi.