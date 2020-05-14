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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Van'daki saldırıya tepki: Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyorum

'da 'lı teröristlerce görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 'tan Van'daki saldırıya tepki geldi. Albayrak, "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN VAN'DAKİ SALDIRIYA TEPKİ

'da 'lı teröristlerce görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

"RAMAZAN GÜNÜNDE YAPILAN BU ALÇAKÇA SALDIRIYI KINIYORUM"

'tan Van'daki saldırıya tepki geldi. Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

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