İGDAŞ'a isyan büyüyor! Vatandaş fahiş faturaya ateş püskürüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gaz şirketi İGDAŞ’a isyan büyüyor. Binlerce şikayet duyurusu yapan vatandaşlar, kombi yakmamalarına rağmen yüksek fatura ödediklerini belirtiyor. EPDK ise vatandaşlara “O faturaları ödemek zorunda değilsiniz” çağrısı yaptı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren, vatandaşı fahiş faturalarla canından bezdiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ'a tepkiler dinmiyor. Vatandaş, "Yakmadığımız doğal gazın faturasını ödemek istemiyoruz" diyerek İBB yönetimine ateş püskürüyor. Vatandaşlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dışında şikayet sitelerine de yüzlerce mesaj bırakıyor. İşte o mesajlardan örnekler...
KOMBİ KAPALI, 150 TL GELDİ
* Melike: Kışın ortasında 450 TL'yi geçmeyen fatura, hiç kullanmadığımız halde 497 TL gelmiş. Yazıklar olsun. 3 ayda da 2 fatura gelmiş hiç haberimiz yok.
* Salih: Ben 1+1 evde oturuyorum. Kışın en soğuk zamanda kombi 24 saat yandığında fatura 180 TL'yi geçmiyordu. 1 aydır kapalı olduğu halde 150 TL fatura geldi.
* Hayriye: Faturam 1 ay öncekinden fazla geldi. Yüksek gelmesinden şikayetçiyim.
* İbrahim: Bugüne kadar 25 gün civarında fatura geliyordu. Bu ay 44 gün üzerinden 135 TL geldi. Gerekli incelemelerin yapılmasını faturamın iptalini ve iadesini rica ederim.
41 GÜNLÜK FATURA YOLLADILAR
* Melek: Bu ay daha az kullanmama rağmen faturam 168 TL geldi. Faturamı inceleyince 41 gün üzerinden değerlendirildiğini gördüm. Bunun araştırılmasını rica ederim.
* Soner: Geçen ay fatura 295 TL geldi. Bu ay sadece 15 gün doğal gaz yaktım. Geçen ay gelen fatura gibi geldi. Bu yanlışı düzeltin.
ASKIDA FATURA DEĞİL ADALET SAĞLA
* Ömer: Virüs fırsatı mı bu İGDAŞ! 20 gündür doğal gaz kullanmıyoruz. Kışın bile bu faturayı görmedik.
* Aytekin: Büyükşehir Belediyesi askıda fatura başlatmış. En son gaz faturam 616 TL geldi. Sayın İmamoğlu askıda faturayı başlatmadan önce adaleti sağlayıp son faturaları düzeltse de bu millet rahatlasa.
34 YILDA İLK
CHP'li İBB yönetiminin İGDAŞ eliyle doğalgaz faturalarında yaptığı vurgunda yeni skandallar da ortaya çıktı. SABAH'a konuşan bir İGDAŞ çalışanı, "İGDAŞ, 34 yıllık tarihinde ilk kez bir sayaç okuma işini yapamamıştır. Bunun üstünde de EPDK 'pandemi nedeniyle karantina uygulaması varsa ve sayaç okuma yapamıyorsan kıyas yapabilirsin' dedi. Ancak yönetim süreci koordine edemedi. Bu nedenle sayaç okuma gün sayısı uzatıldı. Bu durum ise EPDK'ya 'yeterli sayaç okuma işlemi yapabilecek personelimiz yoktur' diyerek bildirildi. İGDAŞ yönetimi ise kıyas fatura yapmak istemedi. Çünkü bu uygulamayı yaparsa 2 yılın aynı ay ortalaması çıkartılacak. Yapılan incelemelerde 2018 ve 2019 nisan ayında tüketilen gazın yüzde 25 düştüğü görüldü. Bu durumda pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşın daha fazla yakıt tüketimi yaptığı için devletin belirttiği genelgeyi uygulamayıp kendi cebini, gelirini düşünerek sayaç okuma işine girişti" dedi.
AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "İstanbul'da doğalgaz faturaları konusunda yaşanan tartışma, İBB'yi yönetenlerin beceriksizliğini bir kez daha göstermiştir. Ulaşımda ve diğer konularda olduğu gibi doğalgaz faturasını okumada bile acizlik yaşayan bir yönetimle karşı karşıyayız" dedi.
BU TUTARI ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın vatandaşları mağdur eden fatura oyununa ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların, mevzuata aykırı olarak kesilen faturaları ödemek zorunda olmadığını belirten Yılmaz, "Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Her şikayeti tek tek inceliyoruz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz" diye konuştu.
YÜZBİNLERCE ŞİKAYET VAR
Yüz binlerce şikayet olduğunu anlatan Yılmaz, "Bunun altında siyaset aramak doğru değil. Biz her şirketi inceliyoruz, şu an başka şirket yok. İGDAŞ gereğini yapmalı. Gereğini yapmazsa çok ağır cezası var. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz" dedi.
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