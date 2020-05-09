İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İGDAŞ'ın yüksek fatura skandalına tepki: Yönetimin beceriksizliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da son günlerde özellikle doğalgaz faturaları konusunda yaşanan tartışmanın, İBB'yi yönetenlerin beceriksizliğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Göksu, "Ulaşımda ve diğer konularda olduğu gibi doğalgaz faturasını okumada bile acizlik yaşayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Aylık okunması gereken saatler 40 gün, 50 gün, hatta 2 aylık gibi uzun süreli okumalara çıkmıştır. Yoksa bu tarz bir okuma şekli yüksek fatura yazmak için bir kılıf mı? Ya da başlattıkları 'askıda fatura' ödemesini bu kabarık faturalarla mı gerçekleştiriyorlar? Ödenemeyen faturaları böyle mi tahsil ediyorlar anlamak mümkün değil. Vatandaşın büyük tepkisini çeken bu yüksek faturalar her ne sebeple olursa olsun yönetimin beceriksizliğidir" dedi.

KENAN KIRAN / SABAH