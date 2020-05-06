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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklaması: Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek

Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklaması: Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek

Son dakika haberine göre  Başkanı   faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. 'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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EPDK BAŞKANI'NDAN DOĞAL GAZ FATURASI AÇIKLAMASI

İstanbul'da faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. () 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı açıklamalarda bulundu.

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EPDK Başkanı'nın açıklamalarından notlar;

* (İGDAŞ soruşturması hakkında) Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz bu faturaları inceleyince hakikaten bir takım bulgular bulduk. Bunlar şunlardı; ortalama 30 gün içinde okunması gereken fatura okunmamış. 50'nci 45'inci günde okunan faturalar var. Vatandaşımız bütçesini 30 güne ayarlamışken bakıyor ki yüzde 50 daha fazla var.

"İNCELEYİNCE ŞOKA UĞRADIK"

* Vatandaşların bu konudaki güveninin suistimali söz konusu. Ben 18 senedir bu sektörün içindeyim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bizim burada çok katı, sıkı kurallarımız var. Ve dağıtım şirketlerimiz bunu uygularlar. İGDAŞ, 'de en çok abone sahibi olan şirketimiz. Sektörün öncülerinden. Biz İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptığımızda hakikaten şoka uğradık, şaşırdık. Çünkü böyle tüketiciye 30 günde kesmen gereken faturayı 45'inci günde tahakkuk ettirdiğinde insanların bütçesini sarsmış olacağız. Orada çalışan personelin maaşı bile o faturanın içindedir. Ortalama 30 günde okunacak şekilde, o personelin çalışması ona göre ayarlanır. Ama bu yapılmamış.

* Bu süreç başlamadan önce hemen şu kararı aldık. Eğer ola ki pandemi döneminde okuma sıkıntısı yaşayabiliriz. Neticede virüsle mücadele ciddi biri iştir. Burada şunu yapacağız. 25 ve 30'uncu gün okuyamıyorsak; 2018'de aynı meskende yapılan tüketimin ortalamasını alarak kimse mağdur olmadan tahakkuk edeceğiz.

* Bunları tahsil ettilerse, bunları aboneye iade edecekler. Ya gelecek ay mahsup edecekler aksi takdirde de biz bunun takipçisi olacağız ve bunu kendi kararımızla iade ettirip; o zaman cezaya da muhatap olurlar. Şimdi soruşturma başlattık. Biz bütün şirketin kayıtlaırnı isteyeceğiz. Siz kaç tane abonemize; çünkü 6 milyon abone var. Sen 6 milyon abonenin hepsine bunu yaptıysan korkunç bir finans yüküyle karşı karşıya kalacak tüketicilerimiz.

Son dakika: EPDK'dan İGDAŞ'a yüksek fatura soruşturması SON DAKİKA: EPDK'DAN İGDAŞ'A YÜKSEK FATURA SORUŞTURMASI

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