İGDAŞ faturaları iptal edilecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber’de açıkladı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ tarafında mevzuata aykırı fatura düzenlenmiş. 75 günlük fatura kesilmiş. Güvensiz bir ortamda hizmetin yürütülmesi mümkün değil. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"ÇOK AĞIR CEZASI VAR"

"İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz.

"MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"

Yüz binleri bulan şikayetler var. Bunun altında siyaset aramak doğru değildir. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Her şikayeti tek tek inceliyoruz, vatandaşlar bize göndersin. Biz her şirketi inceliyoruz, şu an başka şirket yok.

"YANLIŞ FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

"HİÇBİR FİRMANIN BUNU YAPMAYA HAKKI YOK"

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bir siyasetçi 'İGDAŞ itibarsızlaştırılıyor' dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.

Faturayı ödeyenlerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz."