Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs 2020 hava durumu
9 Mayıs 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Mayıs 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yine Cumhuriyet yine yalan! Gerçek ortaya çıktı
- Corona virüs böyle ortaya çıktı! Son noktayı DSÖ koydu...
- LGS ve YKS adaylarına A Haber ekranlarında altın öneriler!
- Tunceli'den yürekleri ısıtan haber!
- Corona virüs bu ilçeye giremedi!
- Ivanka Trump'a korona şoku! En yakınındaki isim...
- Anneler Günü ne zaman?
- A Haber çocuk yoğun bakımda! Minik bedenlerin büyük savaşı!
- A Haber 112 çağrı servisine konuk oldu!
- Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Ummuhan nineden haber var
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- Bugün Anneler Günü mü? 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Anneler Günü tarihi...
- Bugün marketler çalışacak mı? 9 Mayıs ŞOK, BİM, A101, Migros açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı detayları...
- 9 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi