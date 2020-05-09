09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs 2020 hava durumu

9 Mayıs 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , Doğu ve ile Kahramanmaraş, , çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Mayıs 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 09.05.2020
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KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , Doğu ve ile K. Maraş, , çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Erzincan, , , , ve çevrelerinde kuvvetli , öğle saatlerinden sonra G. , , Ş. Urfa, ve çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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