İstanbullulara İGDAŞ vurgunu! 6.5 milyon usulsüz fatura...
Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturaların, son iki yılın aynı ayların ortalamasına göre gönderilmesi kararı verildi. Ancak CHP'li İBB bunu fırsata çevirdi. İGDAŞ'ın kestiği faturalar, önceki aylara göre yüksek gelince vatandaşlar çileden çıktı.
İGDAŞ, vatandaşın yaptığı şikayetleri görmezden gelirken artan şikayetler sonrasında, gönderilen faturaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mevzuatına uygun olduğunu iddia edildi. Ancak vatandaşın tepkisi dinmeyince EPDK inceleme başlattı. Kesilen faturalarda usulsüzlük tespit etti.
Vatandaş, şikayet siteleri üzerinden binlerce şikayette bulundu. Şirketin, gelen şikayetlere ise kulaklarını tıkadığı, hiç bir mağdura cevap bile vermediği dikkatlerden kaçmıyor. Elinde faturasıyla İGDAŞ'a seslenen vatandaş ise yüksek fatura nedeniyle öfkeli...
BİZ KİME GÜVENECEĞİZ
Mücahid adlı bir mağdur: Fatura kime göre, neye göre kesilmiş anlamış değilim. Mart ayı faturam 144 TL geliyor. Bu ay dikkat etmeme rağmen nasıl 220 TL fatura geliyor. Sizden tek kuruş yardım veya destek istemiyorum hakkımı istiyorum ve hakkımı helal etmiyorum.
Sibel adlı bir vatandaş: Çok az kullanmama rağmen kullandığım ayın 2 katı fazlası geldi. Şikayetçiyim. İki çocuğa bakıyorum, kiracıyım. Geçmişe dönük gelen faturalarım incelenebilir. Kışın ortasında petekleri yaktığım halde bu kadar fatura gelmemişti. Bu son gelen fatura ise petekleri kullanmadığım halde geldi.
Naz adlı vatandaş: Bu faturalar ne böyle? Ne yapmamız gerekiyor? Faturamın incelenmesini istiyorum. Hakkımızı yiyorsunuz.
6.5 milyon haneye usulsüz fatura kesti
İGDAŞ'ın İstanbul'da doğalgaz aboneleri üzerinden gerçekleştirdiği usulsüzlük milyarları buldu. İGDAŞ'ın, Nisan ayına ait 6.5 milyon haneye kestiği tüm faturaların usulsüz olduğu öğrenildi. Tüketici dernekleri ise her faturada en az 100 TL ile 220 TL'yi bulan usülsüzlükle, 6.5 milyon haneden en az 1 milyar lira fazla para tahsilatı yapıldığını dile getirdi.
EPDK BAŞKANI YILMAZ: VATANDAŞ PARASINI GERİ ALACAK
İGDAŞ'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ'ın kendilerini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini belirterek, "Vatandaşımız EPDK'nın haklarını koruduğunu bilmeliler. Vatandaşımızı üzeni biz misliyle üzeriz" dedi. Yılmaz, mağdur olan vatandaşların paralarının da iade edileceği müjdesini verdi.
SABAH
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