İGDAŞ mağduru vatandaşlar para iadesi istiyor! Fahiş faturalara tepki yağıyor
EPDK, koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlattı. Doğal gaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterip fazla kesilen fatura bedellerinin iadesini istedi.
Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aldığı kararla özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasını devreye almıştı. Bu süreçte karantina altında olmayan illerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam etti.
EPDK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini değerlendiren EPDK, İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi. Bunun üzerine EPDK, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
"BİZE FAZLA YAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Doğal gaz abonesi vatandaşlar ise faturalarının yüksek geldiğinden şikayet ederek duruma tepki gösterdi. Yüksek fatura geldiğini anlatan Kazım Ment eş isimli vatandaş, "Faturalarım kışa göre daha fazla geldi. Kışın İGDAŞ'a 300 lira verirken şuan 370 lira fatura ödedim. Bize fazla yazıldığını düşünüyorum yakmadım kombim kapalıydı. Bu şartlarda hakkımı da helal etmiyorum. Bunu kimle görüşeceğiz bilmiyorum ama Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum muhakkak bu durum çözülsün, vatandaşa yazık. Doğru düzgün çalışmıyoruz faturalardan yana çok mağduruz" dedi.
"EN YÜKSEK FATURAM 347 LİRAYDI, 47 GÜNLÜK FATURA HESAPLANMIŞ 900 LİRA GELMİŞ"
Bir başka doğal gaz kullanıcısı Enes Türkmen ise "Ben de doğal gaz kullanıcısıyım 47 günlük fatura hesaplanmış 900 lira gelmiş. En yüksek faturam da Şubat'ta gelmiş o da 347 liraydı. Şimdi gelen 47 gün 900 lira. Bu kadar kullanmadık fazla. Ben de şikayet ettim dönüş bekliyorum" diye konuştu.
"140 LİRAYI GEÇMİYORDU BU AY 315 LİRA GELDİ VE BEN İTİRAZIMI YAPTIM"
Aziz Kasırga isimli vatandaş ise fatura tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Ben aylık olarak bilançomu takip ederim. Ocak ayından Mart ayına kadar 140 lirayı geçmiyordu bu ay 315 lira geldi ve ben itirazımı yaptım, İGDAŞ'a resmi yazı da yazdım. Fazla yazıldı çünkü ortalamasını aldım. Onlar elleri cebinde kıyaslama yapıp gittiler. Soruşturma açmışlar güzel. Ben şahitliğe de giderim, delillerimle giderim" ifadelerine yer verdi.
"TALEBİMİZ FAZLA ALINAN PARALARIN İADE EDİLMESİ"
Erdal Tavla, "Benim doğal gaz faturam ortalama aylık 200 lira geliyordu ama bu ay 350 lira gibi bir rakam geldi. Biz de bundan şikayetçiyiz. Bence fazla yazıldı, biz normalde çoğu zaman gündüzleri evde kimse olmadığı için doğal gazı en düşük derecede kullanıyoruz. Başlatılan soruşturmayı da doğru buluyoruz. Talebimiz fazla alınan paraların iade edilmesi" şeklinde konuştu.
Faturasının beklediğinden yüksek geldiğini söyleyen Bulut Işık da, "340 lira gelen fatura 450 lira geldi. Fazla fatura kesildiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman yaktığımız faturanın bir üstü geldi. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Sayaçları okumadan direk faturayı yazıyorlar. Bu nedenle de faturamız yüksek geliyor" dedi.
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