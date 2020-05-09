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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye tebrik mesajı

Son dakika haberi... Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Başkan ’ın, cyi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN IRAK BAŞBAKANI'NA TEBRİK MESAJI

Başbakanlığı resmi hesabından yayınlanan mesajda, "Başbakan Mustafa Kazımi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı aldı. Erdoğan, Kazımi hükümetini Temsilciler Meclisi'nin güvenini elde ettiği için tebrik etti ve bunun çabalarının bir sonucu olduğunu, Irak halkı ve bölge için iyi olacağını umduğunu ifade etti." ifadelerine yer verildi.

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