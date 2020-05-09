Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye tebrik mesajı
Son dakika haberi... Irak Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, cyi yeni görevi için tebrik ettiği ifade edildi.
Irak Başbakanlığı resmi hesabından yayınlanan mesajda, "Başbakan Mustafa Kazımi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı aldı. Erdoğan, Kazımi hükümetini Temsilciler Meclisi'nin güvenini elde ettiği için tebrik etti ve bunun çabalarının bir sonucu olduğunu, Irak halkı ve bölge için iyi olacağını umduğunu ifade etti." ifadelerine yer verildi.
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