CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun karanlık sicili!
Terör örgütleriyle kol kola giren CHP’nin darbe seviciliği yeni değil. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin geçmişte verdiği mesajlar, parti içindeki hâkim kesimin milli bir soruna dönüştüğünün ispatı. İşte darbeye "tiyatro", devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişteki skandal açıklamaları ve karanlık sicili...
FETÖ'cü darbecilerin milli iradeye pranga vurmaya kalktığı 15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin akla hezeyan sosyal medya paylaşımlarında bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" sözleriyle kin kusmuştu. Aynı zamanda topluma hakaret etmekten geri durmayan Canan Kaftancıoğlu'nun sicili oldukça kabarık.
DARBEYE "TİYATRO" DEMİŞTİ
Yine aynı melun gecede milli iradeyi temsil eden TBMM'nin bombalanmasıyla ilgili yaptığı ucube yorumlar CHP'nin geldiği noktayı gözler önüne sermesi bakımından ibretlik bir tablo sergilemişti. Diriliş Postası'nın haberine göre Canan Kaftancıoğlu "Nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun. Meclisin bombalanması bile asıl niyetin ne olduğuna dair ipucu" ifadeleriyle FETÖ ağzı kullanan partisinin "kontrollü darbe" ve "tiyatro" söylemlerine öncülük etmişti.
Darbe gecesi okunan selâları ezanla karıştıran CHP'nin sokak eylemlerinden transfer ettiği il başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?" paylaşımıyla darbeci hainler üzerinden dine saldırmıştı.
"BEN ATTIM DOĞRUDUR"
Darbe gecesi attığı milletin aklıyla ve manevi değerleriyle alay eden tweetlerin hiçbirini yalanlamayan Canan Kaftancıoğlu "Ben attım ve doğrudur. Bugüne de ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" sözleriyle kendini savunmuştu. CHP'nin geldiği gayri milli çizgiyi tescilleyen bu cümlelerin sahibi aynı Kaftancıoğlu, partisinin ekseninin kaydığı yönündeki eleştirileri yapanlara ise hakaret etmişti.
İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkını hiçe sayarak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısını savunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sokak ağzıyla "CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler… Yol doğru yol, ona bak sen.." ifadelerini kullanmıştı. Bu kadarla da yetinmeyen Kaftancıoğlu "Aslan CHP, Aslan BDP" paylaşımıyla da iki yapı arasındaki ittifakı gözlere sokarak gündem olmuştu
"DEVLET SERİ KATİL"
Gezi darbe girişimi sürecindeki şiddet eylemlerine de arka çıkan Canan Kaftancıoğlu, "Kürtler Gezi'de yok şunu yapmış, bunu yapmış. Bahane bulma sen. Kobane'de ne yapıyorsun nasıl davranıyorsun, ona bak" İstanbul'un göbeğinde estirilen terörü görmezlikten gelmişti. Bütün bu marjinal tutum ve söylemlerini "Devlet katil değil seri katil" noktasına vardıran Kaftancıoğlu 1915 olaylarını da "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlamış ve böylece Türkiye'yi karalamak isteyen küresel egemenlerin ekmeğine yağ sürmüştü. Bu açıklaması üzerine ödülünü Amerika dış politika dergisi Foreign Policy'den almıştı. Dergi "sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını ve devleti seri katil" olarak gördüğüne işaret ederek kendisine övgüler düzmüştü.
DİKİZCİLİK TALİMATI
Karnesi zayıflarla dolu Canan Kaftancıoğlu'nun son icraatı ise CHP'nin siyasi tarihine dikizcilik talimatı veren il başkanı kaydını düşmek oldu. Kaftancıoğlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a talimatı kendisinin verdiğini itiraf etmişti. Hakkında başlatılan "Suçu ve Suçluyu Övme" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, bu kez röntgenciliğin haberini sayfalarına taşıyan Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte de savcıları hedef almakta geri durmamıştı.
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