Canan Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK'ten Halk TV'ye ağır ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'deki darbe imalarına ceza yağdırdı. Darbe imalarına yer verilen programdan dolayı RTÜK tarafından Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV'ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imasını gündemine aldı. RTÜK, canlı yayında sarf edilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan sözlere ilişkin olarak hazırlanan uzman raporunu görüştü.
ERKEN SEÇİMLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ...
Üst Kurul, raporda yer alan Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programına konuk olan Kaftancıoğlu'nun kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki…. önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı….. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sözleri, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.
Ulusal yayın yapan bir televizyonda ekrana gelen darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını ve daha ötesinde açıklamaları onaylamasını doğru bulmadı.
Yayınlardaki demokrasi dışı ima ve çağrışımların kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirilerek, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği gerçeğini ortaya koyan RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini tespit etti.
Buna göre, Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.
'İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR'E CEZA
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yayın konuğu olduğu "Teke Tek" programında ülkücü camiayı hedef alan Fatih Altaylı cezadan kurtulamadı.
Altaylı Habertürk'teki yayın esnasında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı'ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener'den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, hakaret içeren ifadeler kullandı.
Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'prime time'da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "it ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" şeklindeki ifadelerin kullanmasını yanlış buldu.
RTÜK, yayında Meral Akşener'in başından geçen durumu kastederek "…. itlerle uğraşmıyoruz" ifadesinin ve sonrasında Altaylı'nın "it ürür, kervan yürür" cümlesinin dilin düzeysiz ve kaba kullanılarak olay sırasında orada bulunan kişilerin manevi haklarını zedeleyici düzeyde olduğu kanaatine vardı.
Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN KANALLARA CEZA YAĞDI
RTÜK, son toplantısında sağlık beyanıyla sahte ürün pazarlayan çoğu uydudan yayın yapan televizyon kanallarını da gündemine aldı.
Halk sağlığını hiçe sayarak, vatandaşı dolandıran ve böylece haksız kazanç elde eden Doruk TV, Yalova TV, Kanal Çay, Nisa TV, 1 An TV, Vadim TV, Ber TV ve Süper TV kanalları hakkında yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası kararları verildi.
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