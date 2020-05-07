07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması cezasız kalmadı

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması cezasız kalmadı

, 'nun darbe çığırtkanlığı sözleri sonrası 'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi. Öte yandan, ülkücülere hakaret eden 'nın sözleriyle ilgili de Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
RTÜK'TEN HALK TV'YE CEZA!

Radyo ve , 'ye konuk olan İstanbul İl Başkanı 'nun darbe imasını gündemine aldı. , canlı yayında sarf edilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan sözlere ilişkin olarak hazırlanan uzman raporunu görüştü.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ İNCELENDİ
, raporda yer alan Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programına konuk olan Kaftancıoğlu'nun kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki…. önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı….. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi.

sözleri, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.

CHP'de skandal! Özgür Özel'in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu | Video CHP'DE SKANDAL! ÖZGÜR ÖZEL'İN ARDINDAN CANAN KAFTANCIOĞLU DA DARBE İMASINDA BULUNDU | VİDEO

Ulusal yayın yapan bir televizyonda ekrana gelen darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını ve daha ötesinde açıklamaları onaylamasını doğru bulmadı.

Yayınlardaki demokrasi dışı ima ve çağrışımların kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirilerek, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği gerçeğini ortaya koyan RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini tespit etti.

Buna göre, Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'ye en üst sınırdan 'darbe' cezası |Video SON DAKİKA: RTÜK'TEN HALK TV'YE EN ÜST SINIRDAN 'DARBE' CEZASI |VİDEO

"İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR"E CEZA
İyi Parti Genel Başkanı 'in yayın konuğu olduğu "Teke Tek" programında ülkücü camiayı hedef alan cezadan kurtulamadı.

Altaylı Habertürk'teki yayın esnasında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı'ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener'den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, hakaret içeren ifadeler kullandı.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'prime time'da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "it ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" şeklindeki ifadelerin kullanmasını yanlış buldu.

RTÜK, yayında Meral Akşener'in başından geçen durumu kastederek "…. itlerle uğraşmıyoruz" ifadesinin ve sonrasında Altaylı'nın "it ürür, kervan yürür" cümlesinin dilin düzeysiz ve kaba kullanılarak olay sırasında orada bulunan kişilerin manevi haklarını zedeleyici düzeyde olduğu kanaatine vardı.

Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN KANALLARA CEZA
RTÜK, son toplantısında sağlık beyanıyla sahte ürün pazarlayan çoğu uydudan yayın yapan televizyon kanallarını da gündemine aldı.

Halk sağlığını hiçe sayarak, vatandaşı dolandıran ve böylece haksız kazanç elde eden Doruk TV, TV, Kanal Çay, Nisa TV, 1 An TV, Vadim TV, Ber TV ve Süper TV kanalları hakkında yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası kararları verildi.

CHP'li Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL’İN ARDINDAN CANAN KAFTANCIOĞLU DA DARBE İMASINDA BULUNDU
ANALİZ - İşte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçeği... |Video ANALİZ - İŞTE CHP İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU GERÇEĞİ... |VİDEO

CHP ve medyasının darbe imalarına sert tepki! 15 Temmuz gazisi, AK Parti ve MHP Milletvekilleri A Haber'e konuştu CHP VE MEDYASININ DARBE İMALARINA SERT TEPKİ! 15 TEMMUZ GAZİSİ, AK PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİ A HABER'E KONUŞTU
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye darbe tepkisi! ''Bu faşist zihniyet cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor'' BAŞKAN ERDOĞAN’DAN CHP’YE DARBE TEPKİSİ! ''BU FAŞİST ZİHNİYET CUNTA ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞUYOR''
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den darbe imasında bulunan CHP'ye sert tepki: Bedeline katlanmayı göze alsın SON DAKİKA: MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN DARBE İMASINDA BULUNAN CHP'YE SERT TEPKİ: BEDELİNE KATLANMAYI GÖZE ALSIN
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki: Millet müsaade etmeyecek SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN CHP'NİN DARBE İMASINA SERT TEPKİ: MİLLET MÜSAADE ETMEYECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA