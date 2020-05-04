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Son dakika: Canan Kaftancıoğlu sözde 'Ermeni Soykırımı'nı övdü ABD'den karşılığını aldı! |Video
Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy çok konuşulacak bir makaleye imza attı.
Dergi söylediği skandal cümlelerle tanınan ve hakkında bir çok soruşturma yürütülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu övdü.
Nick Ashdown imzasıyla ay başında yayımlanan makalenin başlığında algı operasyonu yapıldı. Kaftancıoğlu sanki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibiymiş gibi gösterilerek 'motosiklet kullanan solcu feminist Erdoğan için geliyor' başlığı atıldı.
Makalede Kaftancıoğlu'nun Türkiye'de tartışma yaratan skandal sözlerine de yer verildi.
Kaftancıoğlu'nun sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdığı, devleti "seri katil" olarak nitelediği ve Mustafa Kemal'in askerleri değil yoldaşlarıyız dediği hatırlatıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFİ KAFTANCIOĞLU
Makalede Kaftancıoğlu "motosiklet süren, solcu, feminist, LGBT yanlısı" gibi nitelemelerle tanımlandı.
Dergi Kaftancıoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun alternatifi olarak da öne çıkardı. Kaftancıoğlu için muhalefetin yükselişini körükledi diyen dergi, yaşlı erkeklerin egemen olduğu bir partide kuşak değişiminin sembolü oldu nitelemesini yaptı.
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