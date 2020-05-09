Son dakika: Alçak planları tutmadı! Sızma girişimindeki 2 terörist böyle yakalandı
Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.
Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG'li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı.
Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.
Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.
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