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Son dakika: Alçak planları tutmadı! Sızma girişimindeki 2 terörist böyle yakalandı

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan /'li 2 yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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ALÇAK PLANLARI TUTMADI! TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDI

'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan /'li 2 , havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı.

Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

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