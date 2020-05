İşte iddianamedeki ‘Barış’ların ifşa ihaneti!

Oda TV, 3 Mart 2020 tarihinde Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenaze fotoğraflarını ve görüntülerini yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa etti. 4 Mart 2020 tarihinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı, bu haberi yayınlayan sorumlular, haberi yapan muhabir ve sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu ardındansoruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında haberi hazırlayan Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TERKOĞLU, PEHLİVAN VE KILINÇ TUTUKLANDI

Kılınç'ın ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edidi. Başsavcılıkça ifadeye çağrılan Pehlivan da ifadesi ardından sevk edildiği makamlarca 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklandı.



AĞIREL DE TUTUKLANDI

Bu isimler dışında Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de aynı şekilde tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.



ODA TV'YE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ



İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği 4 Mart 2020 tarihinde haber içeriğinin yer aldığı bölüme erişim engeli getirildi. Sonrasından ise ODA TV'nin tümüne erişim engeli getirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT mensubunun deşifre edilmesi suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda iddianame düzenledi.



MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede haber içeriğinin ne şekilde yapıldığı ve sonrasında nasıl sitede yer aldığıyla ilgili bilgiler yer aldı. Her Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın ifadelerine de yer aldı.



İDDİANAMEDE "ODA TV DEŞİFRE ETTİ" DENİLDİ

ODA TV isimli internet sitesinde yer alan suça konu yazıda MİT mensubunun görev süresi, görev yeri, yaşı, memleketi ve ailesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı ifade edildi.



Libya'da şehit olan MİT mensubunun haberinin yapılmasının nasıl sonuçlar doğurduğu iddianamede şu satırlarla anlatıldı: "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda görev yaptığı süre içerisinde birlikte çalıştığı kişilerin faaliyetlerinin deşifre olmasına, böylelikle hem şehidin ailesinin can güvenliğinin tehlikeye düşmesine hem de şehitle birlikte aynı faaliyetlerde görev alan diğer MİT mensuplarının da muhatapları tarafından deşifre edilerek bu kişilerin de aileleriyle birlikte can güvenliklerinin tehlikeye sokulmasına sebebiyet verileceği ortadadır."



İddianamede, Manisa Akhisar İlçesinde defnedilen şehit MİT mensubunun cenaze töreni görüntülerine ulaşarak haberleştirmek için özel gayret gösterildiği belirtildi. Şüpheli Hülya Kılınç'ın 29 Şubat 2020 tarihinde MİT mensubunun cenaze töreninin yapıldığı mahallenin muhtarı ile irtibat kurmaya başladığı iddianamede ifade edildi.



Şüpheli Kılınç'ın bu irtibattan iki gün sonra yani 2 Mart 2020 günü sabah 09.25'te muhtarı aradığı ve cenaze töreninin yapıldığı mahalleye gittiği, saat 10.06-14.18 arasında cenaze töreninin yapıldığı Manisa Akhisar İlçesi'nde bulunduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLARI NASIL ELDE ETTİKLERİ ANLATILDI



İddianamede hukuk dışı yapılan haberle ilgili şu ayrıntılara yer verildi: "Şehitliğe giderek MİT mensubunun defnedildiği mezarın fotoğraflarını çektiği, şüpheli Hülya Kılınç'ın Akhisar'da bulunduğu süre içerisinde Akhisar Belediyesi basın biriminde çalışan şüpheli Eren Ekinci ile de irtibat kurduğu, şüpheli Eren Ekinci'den cenaze törenine ilişkin bilgi aldığı ve cenazede çektiği fotoğrafları istediği, şüpheli Eren Ekinci'nin cenazeye katılan MİT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafları Whatsapp isimli mesajlaşma programından gönderdiği, aynı gün şüpheli Hülya Kılınç'ın topladığı bilgileri ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafları Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni şüpheli Barış Pehlivan'a gönderdiği ve şüpheli Barış Pehlivan'ın soruşturmaya konu haberi Oda Tv isimli internet sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayımlattığı, bununla birlikte şüpheli Hülya Kılınç'ın, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinden de anlaşılacağı üzere Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni şüpheli Barış Pehlivan'la irtibat halinde olduğu tespit edilmiştir."



GİZLİCE ÇEKİLDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI İFADE EDİLDİ

İddianamede, "Sessiz Sedasız Ve Törensiz Defnedilen Libya Şehidi Mit Mensubunun Cenaze Görüntülerine Oda Tv Ulaştı, Siyah Çelenkte Bakın Ne Yazıyor" başlığıyla yayımlanan haber içeriğiyle ilgili "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndaki görev süresi, görev yeri, yaşı, memleketi ve ailesine ilişkin detay bilgilere yer verildiği, ayrıca şehit MİT mensubunun geçmiş döneme ait fotoğraflarının, cenaze töreninde ve naaşının defnedildiği şehitlikte gizlice çekilmiş görüntülerin de yayımlandığı tespit edilmiştir" denildi.



İddianamede haberde yer alan görüntülerle ilgili şu ifadelere yer verildi: "MİT mensubunun isim ve soy isminin baş harfleri ile doğum ve vefat tarihinin yer aldığı fotoğrafının, şehit MİT mensubunun özel hayatında çekildiği anlaşılan fotoğrafın, cenaze törenine katılan diğer MİT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafın, gönderilen çelenge ait fotoğrafın ve şehidin defnedildiği şehitliğe ait üç adet fotoğrafın yayımlandığı tespit edilmiştir. MİT mensubunun cenaze törenine ait fotoğraflara bakıldığında, belirli bir mesafeden cenaze töreninin izlenerek gizlice kayda alındığı anlaşılmaktadır. Söz konusu fotoğraflarda cenazeye katılan diğer MİT mensupları da açıkça deşifre edilmiş, fotoğrafları da yayınlanmak suretiyle MİT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklanmıştır. Bununla birlikte, soruşturmaya konu yazı içeriğinde toplam 7 adet fotoğraf yayımlanmasına rağmen cenaze törenine ait 2 görüntünün üzerine 'ODATV.COM' ibaresinin eklendiği, söz konusu görüntülerin yalnızca Oda Tv isimli internet sitesi tarafından temin edilerek yayımlandığı, başka bir yerde yayımlanması durumunda ilk yayımlayıcı Oda Tv isimli internet sitesinden alındığının belli olmasının vurgulanmaya çalışıldığı, Yazı içeriğinde yayımlanan 7 fotoğraftan diğer MİT mensuplarının da deşifre edildiği cenaze törenine ait 2 fotoğraf ile MİT mensubunun defnedildiği şehitlikte çekilen 3 fotoğrafın özel olarak temin edilerek ilk defa Oda Tv isimli internet sitesi tarafından yayımlandığı, Cenaze töreninde gizlice çekildiği tespit edilen fotoğraflardaki diğer MİT mensuplarının görüntülerinin, MİT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama, yayımlama, yayma ve MİT mensuplarını açık kimlik, görev ve ünvanlarıyla birlikte ifşa etme kastıyla yayınlandığı açıktır."



BARIŞ PEHLİVAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI



Şüpheli Hülya Kılınç'ın şüpheli Barış Pehlivan'a gönderdiği fotoğraflarla ilgili şunlar kaydedildi: "Cenaze töreninde çektiği bazı görüntüleri şüpheli Hülya Kılınç'ın Whatsapp isimli haberleşme programı üzerinden gönderdiği, bu görüntülerden bir kısmının 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayınlanarak cenazeye katılan MİT mensuplarının deşifre edildiği tespit edilmiştir"



Ayrıca iddianamede, "3 Mart 2020 tarihinde ODA TV isimli internet sitesinde yayımlanan cenazeye katılan diğer mit mensuplarının deşifre edildiği soruşturmaya konu yazının şüpheli Hülya Kılınç tarafından ODA TV isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni şüpheli barış pehlivan ile irtibatlı olarak yayına hazırlandığı, haberde yayınlanan ve cenazeye katılan mit mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafların şüpheli eren ekinci tarafından çekilerek şüpheli Hülya Kılınç'a gönderildiği, haberin şüpheli Barış Pehlivan'ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda yayına girdiği, internet sitesinin sorumlu haber müdürünün şüpheli Barış Terkoğlu olduğu anlaşılmıştır" denildi.



FOTOĞRAFLARI ISRARLA TEMİN ETMEYE ÇALIŞTI



İddianamede "Şüpheliler Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'ın şehidin MİT mensubu olduğunu bilerek merhum dışında cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının deşifre edildiği soruşturmaya konu haberi yaptıkları ve cenazenin yapıldığı mahalleden cenaze anına ait fotoğrafı ısrarla temin etmeye çalıştıkları açıktır" ifadeleri kullanıldı.



FOTOĞRAFLARIN ÜZERİNDE ODA TV YAZDIĞI BELİRTİLDİ



İfşa içeren haberin fotoğrafları hakkında ise iddianamede şu satırlara yer verildi: "Oda Tv internet sitesinde yayımlanan ve diğer MİT mensuplarının ifşa edildiği cenaze anına ait 2 fotoğrafın üzerinde de söz konusu görüntülerin yalnızca ve ilk defa Oda Tv isimli internet sitesi tarafından temin edilerek yayımlandığını belirtmek maksadıyla 'ODATV.COM' ibaresine yer verildiği, haberin başlığının da 'Sessiz Sedasız Ve Törensiz Defnedilen Libya Şehidi Mit Mensubunun Cenaze Görüntülerine Oda Tv Ulaştı, Siyah Çelenkte Bakın Ne Yazıyor' şeklinde olduğu tespit edilmiştir."



PEHLİVAN AKTİF BİR ŞEKİLDE YER ALDI



Şüpheli Pehlivan'ın haberin hazırlanması sürecinde aktif olarak yer aldığı vurgulandığı iddianamede, "3 Mart 2020 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Oda TV isimli internet sitesinde Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak maksadıyla yayınlattığı haberde, dış istihbarat vazifesi olan şehit MİT mensubunun kimlik ve görevine ilişkin bilgilerine, şehide ait fotoğraflara ve özellikle de halen görevde olan bazı MİT mensuplarının da katıldığı cenaze törenine ait görüntülere yer vermek suretiyle yayınlayarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamış, yayınlamış, yaymış ve MİT mensuplarını açık kimlik, görev ve ünvanlarıyla birlikte ifşa etmiştir. Bu bilgileri internet medyası aracılığı ile elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlayan şüphelinin sevk maddelerinde belirtilen 2937 Sayılı Kanunun 27. maddesi ile birlikte TCK'nın "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama" başlıklı 329'uncu maddesinde tanımlanan suçları işlediği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



DEVLETİN GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLER AÇIKLANDI



Şüpheli Terkoğlu hakkında ise iddianamede şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Barış Terkoğlu'nun sorumlu haber müdürü olduğu Oda Tv isimli internet sitesinde 03.03.2020 tarihinde Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak maksadıyla yayınlanan haberde, dış istihbarat vazifesi olan şehit MİT mensubunun kimlik ve görevine ilişkin bilgilerine, şehide ait fotoğraflara ve özellikle de halen görevde olan bazı MİT mensuplarının da katıldığı cenaze törenine ait görüntülere yer vermek suretiyle yayınlayarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamış, yayınlamış, yaymış ve MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve ünvanlarıyla birlikte ifşa etmiştir. Bu bilgileri internet medyası aracılığı ile elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlayan şüphelinin sevk maddelerinde belirtilen 2937 Sayılı Kanunun 27. maddesi ile birlikte TCK'nın "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama" başlıklı 329'uncu maddesinde tanımlanan suçları işlediği anlaşılmıştır."

DAMLA KAYA - SABAH