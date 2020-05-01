01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili flaş gelişme: Birgün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı

Son dakika: MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili flaş gelişme: Birgün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre mensubu şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada firari durumda bulunan yazarı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre ’da yaşayan Acarer’in, hakkında çıkarılan son yakalama kararı ile 4 ayrı soruşturma ve davadan yakalaması bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
BİRGÜN YAZARI ERK CARER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle tutuklanan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında firari olan 'nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan 'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



MİT KANUNUNA MUHALEFET ETTİ
Cumhuriyet Başsavcılığı, Acarer hakkında MİT kanununun 27'ci maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi inceleyen Sulh Ceza Hakimliği Acarer hakkında yakalama kararı çıkarttı.

4 AYRI YAKALAMA KARARI
Acarer hakkında, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından yargılandığı 3 ayrı mahkeme tarafından hâlihazırda yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Acarer'in MİT şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili davada verilen son yakalama kararı ile bu sayı 4 oldu.



SOSYAL MEDYADAN DEŞİFRE ETTİ
Erk Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 22 Şubat 2020 tarihinde şehit MİT görevlilerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü soruşturma kapsamında şüpheli yapıldığı öğrenildi. Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer'in 7 Nisan 2017 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği ve 'da firari bir durumda bulunduğu öğrenildi.

Abdurrahman ŞİMŞEK/SABAH

MİT şehitlerinin ifşası soruşturmasında flaş ayrıntı! İfşa öncesi 15 dakikalık sır görüşme MİT ŞEHİTLERİNİN İFŞASI SORUŞTURMASINDA FLAŞ AYRINTI! İFŞA ÖNCESİ 15 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME
MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında kamu davası açıldı MİT MENSUPLARININ VE FAALİYETLERİNİN İFŞA EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA KAMU DAVASI AÇILDI
MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı belli oldu MİT ŞEHİDİNİ İFŞA EDEN GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI BELLİ OLDU
MİT şehidi haberi nedeniyle tutuklu Barış Pehlivan, Barı�� Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye talepleri reddedildi MİT ŞEHİDİ HABERİ NEDENİYLE TUTUKLU BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU, HÜLYA KILIÇ VE MURAT AĞIREL'İN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Son dakika: MİT görevlilerini açığa çıkaran İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ için fezleke hazırlandı! SON DAKİKA: MİT GÖREVLİLERİNİ AÇIĞA ÇIKARAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN FEZLEKE HAZIRLANDI!
MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalına imza atan Odatv çalışanları için karar verildi! Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç... MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINA İMZA ATAN ODATV ÇALIŞANLARI İÇİN KARAR VERİLDİ! BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU, HÜLYA KILINÇ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA