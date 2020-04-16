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MİT şehidi haberi nedeniyle tutuklu Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç ve Murat Ağırel'in tahliye talepleri reddedildi

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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MİT ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİNİ İFŞA ETMİŞLERDİ! HEPSİNE KOCA BİR RET

'da şehit olan mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni , Oda TV Haber Müdürü , muhabir Hülya Kılıç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı 'in avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan tahliye talepleri reddedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Kanunu'nun 27/3-1.cümlesi uyarınca "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve için infaz düzenlemesi, ve Hülya Kılınç için ise infaz düzenlemesi ve Kovid-19 salgını gerekçesiyle dün ayrı ayrı tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Tahliye talepleri bugün İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.



TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, dosya kapsamına göre delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamına göre "şüpheliler hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığı" gerekçesiyle tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.

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