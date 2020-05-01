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Son dakika: Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da tedavi gören hastalarla görüştü

Son dakika haberine göre , ’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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CERRAHPAŞA'DA TEDAVİ GÖREN HASTALARLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) 'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

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Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



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