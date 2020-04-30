MİT şehitlerinin ifşası soruşturmasında flaş ayrıntı! İfşa öncesi 15 dakikalık sır görüşme
Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. MİT görevlilerinin kimliklerini deşifre eden ilk isimlerden olan Murat Ağırel’in, görevlilerin kimliklerini deşifre ettiği gün 14:46’da uluslararası bir ajansın Türkiye ofisi ile 15 dakikalık sır bir görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.
Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensuplarının kimlik bilgileri gizli tutulmasına rağmen Yeniçağ Gazetesi Murat Ağırel, MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, fotoğraflarını Twitter isimli sosyal medya hesabından ifşa etmişti.
Ağırel, @muratagirel isimli Twitter hesabından 22 Şubat 2020 günü saat 23:06'da MİT mensuplarının isimlerini açık bir şekilde yazarak MİT mensubu şehitlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, @muratagirel isimli Twitter hesabının Murat Ağırel tarafından kullanıldığını tespit ederken, Ağırel de sorgusunda "hesabın kendisi tarafından kullanıldığını, paylaşımın da kendisi tarafından yapıldığını" kabul etti.
İLK DEŞİFRE
Yapılan tespitlerde, Ağırel tarafından 22 Şubat 2020'de yapılan paylaşım ile MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları, mesleki konum ve ünvanları ile birlikte ilk kez deşifre edildiği, bu paylaşımdan önce Libya Ülkesi'nde askerlerin şehit olduğuna dair haberlerin sosyal medyada dolaşıma girdiği, fakat söz konusu paylaşımların hiçbirinde şehitlerin MİT mensubu olduğuna yönelik herhangi bir ibare veya ima bulunmadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduklarının zannedildiği anlaşıldı.
Murat Ağırel'in söz konusu ifşa eyleminde MİT mensubu şehitlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini bilerek ve isteyerek özellikle belirttiği "case officer meslek memuru" teknik ifadesini MİT mensuplarının yurtdışı faaliyetlerini deşifre etmek kastıyla kullandığı, şehitlerin MİT mensubu olduklarının ve yürütülen MİT faaliyetinde şehit düştüklerinin ilk olarak Ağırel tarafından sosyal medyada ifşa edildiği, söz konusu paylaşımda "case officer" vurgusu yapılarak şehitlerin Libya ülkesinde yürüttükleri görevlerin yabancı istihbarat birimlerince de anlaşılacak şekilde bilgi verildiği değerlendirildi.
SIR GÖRÜŞME
Murat Ağırel'in kullandığı GSM hattının görüşme kayıtları incelendiğinde ise ilginç bir sonuca ulaşıldı. Ağırel'in söz konusu paylaşımı yaptığı gün saat 14:46'da Uluslararası bir haber ajansının Türkiye İrtibat Bürosu ile 15 dakikalık bir sır görüşme yaptığı tespit edildi.
Murat Ağırel, konu ile ilgili ifadesinde, "sosyal medyada Libya ülkesinde şehit olan personellerin olduğu yönünde haberler okumasının ardından kim olduklarını beyan etmek istemediği kaynaklarından konuyu araştırdığını, kaynaklarının şehitlerin MİT mensubu olduklarına dair beyanda bulunmadıklarını fakat devlet millet hizmeti kapsamında Libya'da görevli olduklarını beyan ettiklerini, bu bilgiler doğrultusunda açık kaynaklardan temin ettiği şehitlere ait fotoğraflarla birlikte tweet attığını, 'case offiser' ibaresinin de kaynakları tarafından kendisine beyan edildiğini ve saha elemanı manasına gelen ibareyi de twitte kullandığını" ifade etmişti.
Abdurrahman ŞİMŞEK / SABAH / ÖZEL İSTİHBARAT
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