01 Mayıs 2020, Cuma
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FOX TV yine tilkilik peşinde! İsmail Küçükkaya Cumhuriyet'in skandal haberine sahip çıktı

Cumhuriyet gazetesinin Başkanı ’un Kuzguncuk’ta ailesiyle yaşadığı evi görüntülemesi, ardından haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 ismin ifadeye çağrılması ile FOX yine devreye girdi. Sema Dalgıç'ın haberine göre; FOX sunucusu , Altun’un evinin açık adresini yayınlayan ve gazetecilik ilkeleriyle baştan aşağıya çelişen tavırlarda bulunan Cumhuriyet çalışanlarına canlı yayında destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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FOX TV YİNE DEVREYE GİRDİ! KÜÇÜKKAYA'DAN SKANDAL SÖZLER

Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan günü 'Boğaz'da kaçak var' başlığıyla bir haber yayınlamış, haberde Başkanı 'un Üsküdar Kuzguncuk'ta ailesiyle yaşadığı ev ve ikamet adresi açıkça yer almıştı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERME"
Üst düzey kamu personelinin ikamet bilgilerinin açık olarak haberde yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 Cumhuriyet çalışanı hakkında 'terör örgütlerine hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün ifade veren Cumhuriyet çalışanları Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve 'e FOX TV Haber Sunucusu canlı yayında sahip çıktı.

KÜÇÜKKAYA SAHİP ÇIKTI
Cumhuriyet çalışanlarını destekleyen Küçükkaya'nın şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: "… Bilirim ki bir gazeteci savcının karşısına çıktıysa yaptığı haberlerden dolayı ona hesap soruluyorsa gazeteci üzülür. Yolundan vazgeçmez ama üzülür… İşte Cumhuriyet'ten bir manşet... Fotoğraftaki emekçi kardeşlerime bir bakın… Cumhuriyet'in Yazıişleri Müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler ve ifade verdiler."

SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH

Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına İsmail Küçükkayadan destek | Video FAHRETTİN ALTUN'UN AÇIK ADRESİNİ YAYINLAYAN CUMHURİYET ÇALIŞANLARINA İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN DESTEK | VİDEO
Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına İsmail Küçükkaya'dan destek | Video FAHRETTİN ALTUN’UN AÇIK ADRESİNİ YAYINLAYAN CUMHURİYET ÇALIŞANLARINA İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN DESTEK | VİDEO
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