MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalına imza atan Odatv çalışanları için karar verildi! Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç...
Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Nisan'da yapılan duruşmalı incelemeye, halen Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan savcılıkça tutuklulukların devamı talep edilen Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini talep ettiler.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme, şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delilerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kaçma ve saklanması husunda kuvvetli şüphe bulunması dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin uygulanmasını yeterli olmayacağı gerekçesiyle şüphelilerin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Gazetecilerin avukatlarından Hüseyin Ersöz, mahkeme kararını sosyal medyadan paylaşarak duruşmaya çağrılmadıklarını ve karara itiraz edeceklerini belirttiler.
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