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MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalına imza atan Odatv çalışanları için karar verildi! Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç...

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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'da şehit olan mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni , Oda TV Haber Müdürü ve muhabir 'ın tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Nisan'da yapılan duruşmalı incelemeye, halen Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan , ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan savcılıkça tutuklulukların devamı talep edilen Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini talep ettiler.

MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme, şüphelilerin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delilerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kaçma ve saklanması husunda kuvvetli şüphe bulunması dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin uygulanmasını yeterli olmayacağı gerekçesiyle şüphelilerin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Gazetecilerin avukatlarından , mahkeme kararını sosyal medyadan paylaşarak duruşmaya çağrılmadıklarını ve karara itiraz edeceklerini belirttiler.

MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalına imza atan OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın yalanı tescillendi MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINA İMZA ATAN ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'IN YALANI TESCİLLENDİ
Son dakika: ODATV haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı SON DAKİKA: ODATV HABER MÜDÜRÜ BARIŞ TERKOĞLU VE MUHABİR HÜLYA KILINÇ TUTUKLANDI

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