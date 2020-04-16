Son dakika: MİT görevlilerini açığa çıkaran İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ için fezleke hazırlandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın açıklamasında Libya'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerlerini açıklamıştı.
Özdağ hakkında 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" 27. Maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.
FEZLEKE HAZIRLANDI
Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Ümit Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Ümit Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. Maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.
Beş sayfadan oluşan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuldu. TBMM, Ümit Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İYİ Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.
MİT GÖREVLİLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMIŞTI
Bilindiği gibi Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı. SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Salgın neticesi ölüm iş kazası sayılır mı?
- Ulaştırma Bakanı: 3 ay süre ile uzattık
- Yüzen dev "Scarabeo 9" böyle geçti
- Denizden ya da havuzdan virüs bulaşır mı?
- Korona teröristi kurtarmadı! Türkiye teslim aldı
- Siyah maske kullananlar dikkat!
- Çalışmalar havadan görüntülendi!
- İçişleri Bakanlığı: 81 ilde...
- Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan flaş açıklama!
- Kuzey Irak'ta şehit düşen askere veda
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...
- Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları
- A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
- Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...