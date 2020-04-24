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MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında kamu davası açıldı

Sabah'tan 'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında 1’i firari, 6’sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında kamu davası açtığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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MİT SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve 'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah'tan 'ın haberine göre; soruşturma kapsamında; şüphelilerin "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama", İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlarını işlediği ifade edildi. Şüpheliler hakkında TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kamu davası açıldı.

(KENAN KIRAN / SABAH)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV adlı internet sitesinde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberde, MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haberi hazırlayan ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.
Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu ifadeleri ardından 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kılınç'ın ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırmıştı. Pehlivan da ifadesi sonrası 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanmıştı.

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