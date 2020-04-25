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PKK'lı teröristler Başakşehir Şehir Hastanesi'ni iki kez yakmak istedi

Geçtiğimiz günlerde bir kısmı faaliyete geçirilen ile ilgili ilginç bilgi ortaya çıktı. Hastanenin geçtiğimiz aylarda tarafından hain bir sabotaja uğradığı, hastanenin A ve B bloklarında 3 kez PKK'lı iki işçi tarafından çıkarıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020
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PKK İKİ KEZ YAKMAK İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde bir kısmı faaliyete geçirilen 'nin geçtiğimiz aylarda tarafından hain bir sabotaja uğradığı ortaya çıktı. Hastanenin A ve B bloklarında 3 kez PKK'lı iki işçi tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Tespit edilen şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. İddianamede, farklı tarihlerde ortaya çıkan yangının meydana geliş şeklinin kendiliğinden değil, bizzat üçüncü bir kişi tarafından kasten ortaya çıkarıldığı ve PKK/ silahlı terör örgütünün ülkede kaos ortamı yaratmaya, huzuru, güvenliği tehlikeye sokmaya yönelik bir çağrısı üzerine çıkarılmış bir olay olduğu değerlendirildi.



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Y. ile adli kontrolle serbest kalan Selçuk A. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler İstanbul 'nde yargılanacak.

Sabah

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