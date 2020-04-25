PKK'lı teröristler Başakşehir Şehir Hastanesi'ni iki kez yakmak istedi

Geçtiğimiz günlerde bir kısmı faaliyete geçirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda PKK tarafından hain bir sabotaja uğradığı ortaya çıktı. Hastanenin A ve B bloklarında 3 kez PKK'lı iki işçi tarafından yangın çıkarıldığı öğrenildi. Tespit edilen şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. İddianamede, farklı tarihlerde ortaya çıkan yangının meydana geliş şeklinin kendiliğinden değil, bizzat üçüncü bir kişi tarafından kasten ortaya çıkarıldığı ve PKK/ KCK silahlı terör örgütünün ülkede kaos ortamı yaratmaya, huzuru, güvenliği tehlikeye sokmaya yönelik bir çağrısı üzerine çıkarılmış bir olay olduğu değerlendirildi.







Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Y. ile adli kontrolle serbest kalan Selçuk A. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sabah