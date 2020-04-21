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21.04.2020

Başkan Erdoğan'ın hizmete açtığı Başakşehir Şehir Hastanesi ilk hastasını kabul etti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde "hayalim, rüyam" diyerek başlatılması talimatını verdiği Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı törenle hizmete açıldı. Hastanenin yoğun bakım ve acil servisi, pandemi hastaları için hizmet vermeye başladı. Bugün ilk hastasını kabul eden hastane İstanbullulara hizmet vermeye başladı. A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

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