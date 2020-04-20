Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı! Son dakika haberine göre; Koronavirüs ile mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:15
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.
Başkan Erdoğan konuşmasında "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı konuşmada "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." dedi.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
ise konuşmasında "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Varank envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık." mesajını verdi. Bakanlığı'mızın DÜNYANIN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİSİ
Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı.