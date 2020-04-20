Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı!

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık." mesajını verdi.