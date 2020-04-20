Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında flaş mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca açılışta yaptığı konuşmada "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." dedi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine video konferans yolu ile katıldı.

İKİ BAKANDAN BRİFİNG

Başkan Erdoğan, açıklamaları öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing alıyor. Başkan Erdoğan, ilk sözü Sağlık Bakanı Koca'ya Fahrettin'e verdi.



Brifinglerin ardından bu tarihi günde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu;



BAŞKAN ERDOĞAN: KORONAVİRÜS İLE KAVRULDUĞUMUZ GÜNLERDE BU AÇILIŞI YAPMAMIZ ÇOK ÖNEMLİDİR

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası, yap-işler-devret anlayışı ile yapıldı. Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Temelini attığımızdan beri başaramayacaklar diyenler oldu. Güçlü Türk müteahhitleri ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Koronavirüs ile kavrulduğumuz günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

BAŞKAN ERDOĞAN: ATMIŞ OLDUĞUMUZ ADIMLARIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR

Türkiye, yoğun bakım yatağı üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yatacak güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir. Şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı ve atmış olduğumuz adımların büyük önemi var.



BAŞKAN ERDOĞAN: 10 YIL SONRASI İÇİN DE BİR YATIRIM YAPIYORUZ



Bir kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy'de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik. Tek odalı. İnşası sürüyor. Yine Sancaktepe'de de yapıyoruz. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için de bir yatırım yapıyoruz. Milletimize eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temelleri üzerinde yükseltme sözünü gelirken vermiştik.





BAŞKAN ERDOĞAN: TARİHİ TOPRAĞA GÖMMEYELİM, YARARLANALIM



Sultan Abdülhamid'in inşa ettiği bir hastaneyi 150 yataklı tarihi hastaneyi hastane haline çeviriyoruz. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım. Gelecek nesiller de onlarla iftihar etsin.

BAŞKAN ERDOĞAN: 8 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA BİTİRECEĞİZ

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SAYIMIZ AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE



Covid-19'ın teşhsinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa'dakinin çok üzerindedir. Ülkeye geldiğimizde ambulans bile yoktu. Bugün en donanımlı filolara sahibiz. Sağlık çalışanı sayımızı son alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırdık.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA DESTAN YAZMIŞTIR!

Türkiye nereden, hangi açıdan bakarsanız bakın sağlık alanında bir destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu hedeflere ulaşmamıza kimse engel olamaz. Koronavirüsten sonra ortaya çıkacak yeni dünya düzeninde var olmak için daha çok çalışacağız.

BAŞKAN ERDOĞAn: SÖZ VERDİLER AYDA 5 BİN TANE ÜRETECEKLER, ÜRETMEZLERSE HESABINI DA SORARIZ

Cumhur İttifakı olarak, Bahçeli ile el ele vererek ülkemizi hep bir ileriye taşıyacağız. Atalet ve özenti dönemi geride bırakacağız. Yeni fikir ve heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümü bu kadro üretildi.



Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.





BAKAN KOCA: 15 MAYIS'TA TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEKTİR



Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur. (Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.



"İSTANBUL SAĞLIK ALTYAPISI BAKIMINDAN DÜNYANIN EN BAŞTA GELEN ŞEHRİ OLACAK"

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.





"YERLİ VE MİLLİ VENTİLATÖR HİZMETTE"

Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibar ıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık.







BAKAN VARANK BRİFİNG VERMEDEN ÖNCE HAZIRLANAN VİDEO İZLENDİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fahrettin Koca'nın ardından söz aldı.



Bakan Varank, hazırlanan videoyu izletmek istediklerini ifade etti ve Başkan Erdoğan'ın onay ile video izletildi. Video ile 100 yerli solunum cihazının hastaneye teslim edildiği duyuruldu. Varank videonun ardından brifing veriyor.

Bakan Mustafa Varank, "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık. Çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Biyosis firmasının çalışmalarını seri üretime geçirmek için yerli ve milli firmalarımız çalışmaya başladı. 14 gün gibi kısa bir sürede ilk yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bantlarından indirdiler." şeklinde konuştu.

BAY-KAR GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR: BU BİZE EN BÜYÜK MORAL OLDU



Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ise konuşmasında "Siz, Türk mühendisleri en hızlısını yapar demiştiniz. Bu bize en büyük moral oldu. Türkiye, savunma sanayisinde dünyanın parmağı ile gösterdiği bir ülke haline geldi. İnşallah solunum cihazında da bu durum bir kıvılcım olur." mesajını verdi

İŞTE BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

HASTANEDEKİ YATAK KAPASİTELERİ

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.





AKILLI SOLUNUM CİHAZLARI

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip. Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.





TAMAMI 2 BİN 682 YATAK KAPASİTELİ

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.





DÜNYANIN EN BÜYÜK SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNASI

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK



Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.











