Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başakşehir Şehir Hastanesini böyle anlattı! "Avrupa'da eşi yok..."

Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin 789 bin metrekare üzerine kurulduğunu, 171 bin metrekare peyzaj alanına sahip olduğunu söyledi. Öte yandan Koca, "Yoğun bakım kapasitesi anlamında tek blokta en fazla Avrupa'da yoğun bakım yatağına sahip bir hastane olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca bütün şehir hastanelerimizde olduğu gibi Başakşehir Şehir Hastanemiz de bütün yatakları yani 2.686 yatağı yoğun bakım altyapısına sahip olup, gerektiğinde hepsi yoğun akım olarak kullanılabilir durumda. Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka ülke olmadığını da söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'nde hitap etti. Bakan Koca, "Hastanenin 145 bin metrekare oturum alanı mevcut. Toplam kapalı alanı ise 1 milyon 21 bin metrekaredir. Hastanemiz birçok lojistik mekanları bulundurmakta ve 1 milyon metrekare kapalı alan, 304 bin metrekaresi medikal alanı oluşturmaktadır. 1713'ü açık 6 bin 421'i kapalı olmak üzere toplamda 8 bin 134 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı bulunmaktadır. Bu hasta yatakları, yine her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilecek yataklardır." ifadelerini kullandı.

Hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni doğan ve erişkin olmak üzere toplam 426 yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu söyleyen Koca, hastanede trijenerasyon sistemi kullanılarak yüzde 50 enerji ihtiyacının karşılandığını ve yağmur sularının depolanarak peyzaj sulamasında kullanıldığını belirtti.





"3 BİN 466 KAMERA İLE GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILIYOR"

Hastanenin tam otomasyon özelliğine sahip akıllı bina sistemiyle donatıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüs içi bisiklet yolları, park alanlarıyla, hibrit araç şarj üniteleri içeren, yeşil bina sertifikası alacak seviyede enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edilmiştir. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında en modern teknik donanıma sahip iki büyük sağlık üssümüz olacak. Asya ile Avrupa'nın kavşak noktasındaki stratejik konumuyla dünyanın sayılı büyükşehirlerinden olan İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır."



"BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANEMİZİN BÜTÜN YATAKLARI GEREKTİĞİNDE YOĞUN BAKIM OLARAK KULLANILABİLİR"

Koca, tüm kampüste 3 bin 466 Full HD ve gece görüş özellikli kamera ile güvenlik kontrolü yapılacağını dile getirdi.

Bakan Koca, çocuk acil servis ve girişinde toplam 30 bin metrekare içerisinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum acil servislerinin bulunduğunu anlatarak, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırdığını kaydetti. Koca, bu hastanelerin genel hastane, çocuk hastanesi, ortopedi hastanesi, nöroloji hastanesi, kadın doğum hastanesi, KVC hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile psikiyatri hastanelerinden oluştuğunu söyledi.





Hastanenin, tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını vurgulayan Koca, binanın 2 bin 68 deprem izolatörünün kullanıldığı tek blokta en büyük yapı olduğuna da dikkati çekti.

Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin mayıs ortasında tümüyle faaliyete geçeceğini aktararak, "Bu pandemi salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri, şehir hastaneleri olmuştur. Bugün kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete almış oluyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için doğrudan hasta muayenesi şeklinde değil, il genelinde yatış kararı verilmiş hastalarımızın 112 aracılığıyla nakledilerek yatırılması planlandı. Böylece bugün için 155 yoğun bakım yatağıyla birlikte 1035 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanede iki adet konferans salonu olduğu bilgisini veren Koca, bu hastanelerin aynı zamanda üniversiteyle iş birliği içinde olduğu için konferans salonlarının kütüphaneden sonra en fazla ihtiyaç duyulan alanlar olduğunu vurguladı.



"HER HASTA ODASI YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP"

Bakan Koca, diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi Başakşehir Şehir Hastanesi'nin her hasta odasının gerekli ekipmanla yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliğine sahip olduğunun altını çizdi.

Çocuk servisleri bölümlerinin çocuk ergonomisine göre tasarlandığını söyleyen Koca, çocuk hastanesinin yataklı servislerinde çocuk oyun mahalleri ve peyzajların bulunduğunu, pandemi döneminde bu mekanların kullanılmayıp çocuk hastanesi devreye girdiğinde tamamlanacağını ifade etti.





Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Tomografi, ultrason acil görüntüleme merkezinde tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastane en gelişmiş tıbbi görüntüleme cihazlarıyla donatılmıştır. Toplamda 7 adet tomografi, 7 adet MR cihazı mevcut. Ekokardiyografi ile birlikte 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız PET-CT ve SPECT/CT cihazları da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hastane tümüyle devreye girdiğinde hem teşhis hem de tedavide en gelişmiş cihazların hizmet verileceği şekilde planlandı."

Merkezi Yardım Masası birimini de tanıtan Koca, hizmetin zamanında ve kaliteli verilmesi için sunulan hizmetin performansının ölçüleceğini kaydetti. Kampüsün çok sayıda hastaneyi barındırması ve yüksek kapasiteye sahip olması dolayısıyla hastaların sorunlarının çözülmesi için özel bir organizasyonun gerektiğini vurgulayan Koca, bu nedenle yardım masasının oluşturulduğunu ifade etti.

Bakan Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında yaptığı konuşmada sterilizasyonun hastanenin en önemli yapılarından biri olduğunu vurguladı.

Sterilizasyonun üç ayrı blokta toplamda yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu ifade eden Koca, "Merkezi sterilizasyon ünitesinde de yaklaşık 150 personelimiz hizmet vermektedir. Tüm süreç modern cihaz ve sistemlerle donatıldı, özellikle her süreci dijital olarak takip edebiliyoruz." diye konuştu.



"60 YATAKLI ACİL SERVİS"

Acil laboratuvarın kampüsün tamamen devreye gimesiyle faaliyete geçeceğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Şu anda pandemi hastanesi olarak acil laboratuvarı hizmet vermekte, pandemi sürecinde kurulmuş olan laboratuvar gerekli tetkik ve testleri çalışabilecek düzeyde planlandı. Ayrıca bu dönemde bizim için önemli olan immün plazma için de kan transfüzyon merkezi donanımı tamamlanmış durumda. Kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir. Kovit hastaları için de immün plazma üretimi gerçekleştirilebilecek altyapıya sahip olduğunu da söylemek istiyorum."

Koca, acil serviste işlem gören hastaların servise alınmadan önce acil servis personeli tarafından gözetim altında tutulduğunu, hastanın durumuna göre karar verildiğini anlattı.

Bu dönemde acil laboratuvarının başta pandemi için kullanılacağını ve faaliyete geçtiğini ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle kan transfüzyonu açısından da pandemi döneminde hastalarımıza immün plazma verilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede immün plazmanın da hazırlanabilir altyapıya sahip olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmayı kullanmak için yeterli bir altyapısının olduğunu da söylemek istiyorum."

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Laboratuvar personelimiz ne kadar?" sorusuna, "Şu an 50 kişiye yakın faaliyette olan ama süreçte bu sayı en az 300 kişiyi bulabilecek kapasitede, altyapımız buna göre hazırlandı. Şu an pandemi amaçlı kullanacağımız için kan transfüzyonu, immün plazma yapmak üzere de altyapıyı tamamladık. Yani iyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanabilir altyapıya sahip olduğunu söylemek istiyorum." diye cevap verdi.

Acil müşahade alanının hastaların acil bakımının, devamında gözetim alanı ve servise alınması şeklinde planlandığını anlatan Koca, acil servisin müşahade ve müdahale alanlarıyla yeterli altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Acil yatak sayımız ne kadar?" sorusu üzerine, "Acilde müşahade ve müdahale yataklarımız var. Müşahade, müdahale ve gözetim yataklarımız 60'a yakın bu anlamda yatağımız var." diye konuştu.



"155 YOĞUN BAKIM YATAĞI FAALİYETE GEÇECEK"

Koca, şöyle devam eti:

"Yoğun bakım kapasitesi anlamında tek blokta en fazla Avrupa'da yoğun bakım yatağına sahip bir hastane olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca bütün şehir hastanelerimizde olduğu gibi Başakşehir Şehir Hastanemiz de bütün yatakları yani 2.686 yatağı yoğun bakım altyapısına sahip olup, gerektiğinde hepsi yoğun akım olarak kullanılabilir durumda. Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka ülke olmadığını da söylemek istiyorum."

Şu an 450 yoğun bakım yatağının 155'inin açıldığını dile getiren Koca, 155 ventilatörün her bir yoğun bakım odasına konulduğunu ve faaliyete geçtiğini söyledi.

KOCA, HER YOĞUN BAKIM ODASININ NEGATİF BASINÇLI OLDUĞUNU VURGULAYARAK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Her biri de tekli odalardan oluşmakta, diyaliz altyapısı da olan odalar. 450 yoğun bakım yatağımız aynı zamanda her bir yatağı birer ventilatöre sahip. Yani 456 tane ventilatör bulunmuş olacak. Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 ventilatörümüz kurulmuş durumda. Bu salgın döneminde özellikle dünyada en çok sorun olan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı dediğimiz ventilatörler olmuştur. Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar, Sanayi Bakanlığımızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen ventilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vetnilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir."

Koca, yerli ve milli olarak üretilen 100 ventilatörün hastanede olduğunu ifade ederek, "Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık ve bunun siparişini erken dönemde vermiş olduk. Bu dönemde üretimi yapan firmalarla birlikte üretim hakkı TÜSEB'de, satış hakkı USAŞ'ta olan Sağlık Bakanlığımızın bu dönemde öncülüğünde gerçekleşen ama Sanayi Bakanlığımızın da yoğun desteğiyle sağlanan Baykar, Arçelik ve ASELSAN'ın burada yoğun emekleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu hakları bizde olduğu için üretimi daha da talimatlarınız doğrultusunda arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bu modern mekanlara ruh ve can verecek olan sağlık çalışanlarımızdır. Özellikle vatandaşımıza hizmeti dava edinen ve dava şuuruyla hareket eden sağlık çalışanlarımız burada 1 milyon 100 bin, bu çalışanlarımızın dünyada benzeri görülmediği şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, özellikle özverili ve fedakar çalışan bir başka millette böylesine güçlü bir sağlık ordusunun olmadığını söylemek istiyorum. Bu pandemiyle mücadelemizde, mücadelemizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızla bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Sizlerin takdir ve alkışlarına mazhar olan 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın bundan sonraki süreçte de takdir ve alkışlarınızı hak edecek şekilde devam ettireceğimize inanıyorum."