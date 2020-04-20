20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Türkiye dev bir hizmete daha kavuştu. Başakşehir Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Dev hastane Amerika ve Avrupa'dan üzücü görüntülerin haber merkezlerine ulaştığı, Batı ülkelerinin Koronavirüs nedeniyle adeta sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde faaliyete geçti.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 15:44
  • 1
  • 28
Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Yüksek kapasiteli hastanenin açılması sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcısı birçok isim yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesini paylaşımlarıyla trendlerde zirveye taşıdı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda Türkiye'nin Koronavirüs ile savaştaki başarısına dikkat çekilirken bu başarının mimarı Başkan Erdoğan'a çok sayıda destek ve teşekkür mesajları da geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

  • 2
  • 28
Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Ne yazık ki özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Koronavirüs sınavını kötü bir şekilde vermeye devam ediyor. Batı ülkelerinde hastaların hastane koridorlarında acı çektiği ya da kimilerinin evlerinde akderine terk edildiği haberleri sık sık ajanslara düşüyor. Öte yandan Türkiye'nin başından beri titizlikle yürüttüğü Koronavirüs süreci yabancı ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor.

  • 3
  • 28
Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesinde en büyük etken olan sağlık altyapısı ve yeterli yatak kapasitesine bugün yeni bir dev şehir hastanesi ile destek geldi.

  • 4
  • 28
Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Başakşehir Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

  • 5
  • 28
Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Hastanenin açılmasıyla sosyal medyada da büyük bir ilgi gösterildi.