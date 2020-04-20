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Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!
Türkiye dev bir hizmete daha kavuştu. Başakşehir Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Dev hastane Amerika ve Avrupa'dan üzücü görüntülerin haber merkezlerine ulaştığı, Batı ülkelerinin Koronavirüs nedeniyle adeta sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde faaliyete geçti.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 15:44
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