Türkiye'nin dev projesi Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyaya damga vurdu!

Ne yazık ki özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Koronavirüs sınavını kötü bir şekilde vermeye devam ediyor. Batı ülkelerinde hastaların hastane koridorlarında acı çektiği ya da kimilerinin evlerinde akderine terk edildiği haberleri sık sık ajanslara düşüyor. Öte yandan Türkiye'nin başından beri titizlikle yürüttüğü Koronavirüs süreci yabancı ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor.