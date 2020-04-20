Başakşehir Şehir Hastanesi açılışının ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Başakşehir Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile katıldığı toplantı sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Dünyanın koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sistemine güç kattığını söyledi.
Başkan Erdoğan, bu açılışın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Dünyanın koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun."
Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020
Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/o3f2kXyVaU
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