Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama! Başkan Erdoğan istifasını kabul etmemişti
Son dakika haberine göre İstifa kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımız beni mahçup etti, sorumluluğumuz arttı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuş, açıklamadan kısa bir süre sonra Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklanmıştı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Rehavete kapılmayın!
- Burdur'daki bir köy karantinaya alındı
- Karantinaya alınan doktor: Bu Türkiye'nin başarısıdır
- Adalet Bakanlığında koronavirüs zirvesi
- Türkiye Çin'den izahat istemişti! Gerçek ortaya çıktı...
- Libya'da darbeci Hafter'e şok! Ele geçirildi
- Sahte hesaplarda FETÖ izi çıktı!
- Görüntüler Antalya'dan! Yasak bitti vatandaş pazara koştu
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- "FOX TV'nin lisansı iptal edilmelidir"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?
- Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
- CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!
- 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)