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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama! Başkan Erdoğan istifasını kabul etmemişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre İstifa kararının Başkan tarafından kabul edilmemesinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımız beni mahçup etti, sorumluluğumuz arttı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

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Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.

DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuş, açıklamadan kısa bir süre sonra Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklanmıştı..

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