Son dakika: Koronavirüs zirvesi sonrası Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklamalar
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de yapıldı. Toplantı sonrası Bakan Abdülhamit Gül, korona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, "Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz." dedi. Ayrıca Bakan Gül, "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda." şeklinde konuştu.
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00'de yapıldı.
KİMLER TOPLANTIYA KATILDI?
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.
Toplantı sonrası Bakan Abdülhamit Gül, korona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami uyduğunu memnuniyetle ilan edebiliriz. Vatandaşımızın rutin işler için adliyelere gitme işlemlerini ortadan kaldırmış olduk. Hayat normale döndüğünde işlemler devam edecek.
"ADLİYELERDE AZALMA VAR"
Adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95, noterliklerde yüzde 80 azalmıştır. Bilim Kurulu'nun önerileri ile vardiya sonrası personelimiz izole ediliyor. Riskin tamamen ortadan kaldırılması için önemlidir. İzin ve görüş haklarını kullanamayanlara tedbirler kalktığında ek haklar verilecektir.
İş yurtlarımızda 1 ayda 2 milyon 200 bin maske üretildi. Sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Dezenfektan ve kolonya da üretiyoruz.
"POZİTİF VAKALAR VAR"
5 açık cezaevinde 17 hükümlüye Covid-19 teşhisi konuldu. Bir kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Adli teşkilatlarımızda da pozitif vakalar var.
Sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarla ilgili işlemler başlatıldı. Stokçuluk gibi suçlardan 145 kişiye soruşturma açıldı.
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