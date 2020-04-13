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13.04.2020

Son dakika! Süleyman Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama: Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti |Video

Son dakika haberi; İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden ve bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi. Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti. Sorumluluğumuz arttı, milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ; İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden ve bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi. Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tutumu beni mahcup etti. Sorumluluğumuz arttı, milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

İstifa kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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