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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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BAHÇELİ'DEN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı , İçişleri Bakanı 'nun istifasının Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında "Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı , "Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;

"Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın 'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi BAŞKAN ERDOĞAN, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

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