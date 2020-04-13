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Son dakika: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri Surman'da kontrolü sağladı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E ŞOK! ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre; birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki kentinde kontrolü sağladı. Öte yandan operasyonlarda Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterin de düşürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki kentinde kontrolü sağladı.
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UMH ORUDUSU HAFTER MİLİSLERİNE AİT HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü.



Açıklama UMH ordusu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nundan geldi.

Kununu, basına yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Hafter milislerine ait helikopter, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında düşürülmüştür." dedi
Helikopter pilotu ise gözaltına alındı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı. Görüntülerde UMH ordusuna bağlı askerlerin Mi-35 pilotunu araca bindirerek, sorgu için askeri birliğe götürdüğü görüldü.

35 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.

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