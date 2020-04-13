Cumhurbaşkanlığı'ndan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır."

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