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Cumhurbaşkanlığı'ndan Süleyman Soylu açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN BAKAN SOYLU AÇIKLAMASI

yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır." ifadelerine yer verdi.

, "Cumhurbaşkanımız, istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır."

Detaylar gelecek...

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