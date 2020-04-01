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Başkan Erdoğan başlatmıştı! ''Milli Dayanışma Kampanyası'na CİMER'den arka arkaya destek mesajları geldi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI! ''MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA CİMER'DEN ARKA ARKAYA DESTEK MESAJLARI GELDİ

Başkan Erdoğan Kovid-19'la mücadele için 'nı duyurmuştu. İletişim Başkanı , Başkan 'ın, "Biz bize yeteriz " diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler paylaştı.

Başkan 'ın, "Biz bize yeteriz " diyerek başlattığı ''na CİMER'den de destek yağdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşlar tarafından yapılan destekten örnekler paylaştı.

Altun, vatandaşlar tarafından yapılan desteklerden bazılarını "Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır; Milletler için işte kıyâmet o zamandır. İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi #BizBizeYeterizTürkiyem diyor. En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz!" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

DESTEK MESAJLARI ŞU ŞEKİLDE:

ADANA/SEYHAN
Biz bize yeteriz. Kampanya kapsamında devletimizin yanındayız. Her yıl Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200 adet zeytin ağacından topladığımız zeytin satısından elde ettiğimiz Ziraat Bankası Okul Aile Birliği hesabında bulunan 18.000,00 TL gelirimizi kampanyaya bağışlayabilmemiz için Okul Aile Birliği olarak izlememiz gereken yasal yolun tarafımıza bildirilmesini önemle rica ederiz.


İSTANBUL/BEYKOZ
Sayın Cumhurbaşkanım, başlatmış olduğunuz Biz Bize Yeteriz yardım kampanyana emekli bayram ikramiyesini 500 TL'si ile katılmak istiyorum. Kabul ederseniz bu miktarın yardım kampanyasının hesabına aktarılmasını istiyorum. Allaha emanet olun. Saygılarımla.


BALIKESİR/GÖNEN
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, ben de bir öğretmen olarak, 1 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasında adıma tahakkuk ettirilecek ek ders ücretlerimi bağışlıyorum. Arz ederim.


OSMANİYE/KADİRLİ
Sayın Cumhurbaşkanım, Ben 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre 2011 yılında Rahman'ın bana Gazi mertebesini bahşettiği vatan sevdalısı Türk vatandaşıyım. Öncelikle sunu belirtmek isterim ki kendinizi bu vatana, millete adayarak gece gündüz demeden çalışarak yaptığınız ve yapmak isteyip de yapamadığınız her şey için Allah (c.c) sizden, sizin gibi düşünüp size her daim yardımcı olmaya çalışanlardan ve özellikle sizi YARI YOLDA BIRAKMAYANLARDAN her zaman razı ve memnun olsun inşallah. Siz zaten fazlasıyla çalışarak emek harcarken içinde bulunduğumuz su zor dönemlerde BİZ BİZE YETERİZ hareketini başlatarak 7 maaş bağışta bulunmanız bu vatana olan sevdanızı bir kez daha ortaya koymakta olup beni de çok duygulandırdı. Sen bize REİS oldun, bizde sana olan inancı ve güveni tam bir şekilde arkandan yürüdük. Darbe günü hainler salyalarını akıtarak seni ararken sen hainlerden korkup kaçmadın her zamanki gibi dik durdun, karşılarına çıkıp burdayım dedin, bize de meydanlara inin dedin, koşa koşa seve seve indik, evde kalın dedin, evde kaldık. Bugün de yaptığın örnek davranışa binaen, zaten benim de yakın zamanda yapmayı düşündüğüm 1 nisan'da yatacak olan gazilik maaşımı devletime bağışlamak istiyorum. Eğer ki maaşım için geç kalınmışsa vereceğiniz bir iban numarasına maaşım kadar miktarı yatırarak ufak da olsa katkıda bulunmak istiyorum. Allah'u Teala devletimize zeval vermesin. Bizi bu zor günlerden bir an önce kurtarsın ve sadece böyle zor zamanlarda değil her zaman birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ancak böyle olursak BiR oluruz Diri oluruz, tüm dünya da söz sahibi olabilir, adaleti yayabilir ve zulme dur diyebiliriz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i korusun, bizleri yolundan ayırmasın, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. SAYGI, SELAM VE MUHABBETLE kalın Allah'a emanet olun inşallah.

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