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ATM önünde ‘dayanışma kampanyası’ kuyruğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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BU ATM KUYRUĞU DİĞERLERİNE BENZEMİYOR

Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli, ’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına, banka 'sinden bağış yaparak destek oldu. ATM önünde soysal mesafeyi koruyan belediye çalışanları, uzun kuyruk oluşturdu.

önündeki önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren Belediye Başkanı Bekir Aksun ve personel, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkıda bulundu. Personele teşekkür eden Başkan Aksun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyası ile birlikte, Belediyesi olarak biz de Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. İmkanı olan hemşehrilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum" diye konuştu.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN HALKA EVDE KAL ÇAĞRISINDA BULUNDU
Belediye Başkanı Bekir Aksun, belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve koronavirüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu. Başkan Aksun yaptığı anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım. Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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