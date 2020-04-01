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Son dakika: VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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VAKIFBANK'TAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Son dakika haberi... Başkan tarafından 'Bize Bize Yeteriz ' sloganıyla başlatılan 'na VakıfBank, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Başkan tarafından 'Bize Bize Yeteriz ' sloganıyla başlatılan 'na VakıfBank'tan da destek geldi.

VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.

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