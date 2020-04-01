Son dakika: Hak-İş'ten "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon lira destek
Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteklerini konfederasyon olarak, 1 milyon lirayla başlattıklarını belirtti.
Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, yazılı açıklamasında, devletin ve hükümetin salgını önleme konusunda toplumun tüm kesimleri için aldığı ve alacağı tedbirleri hayati önemde gördüklerini belirtti.
Koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere bütün bakanlara ve yetkililere süreci izleyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arslan, sosyal mesafenin korunması ve tedbirlere uyulmasının salgının en az kayıpla atlatılması açısından gerekli olduğunu vurguladı.
Bütün kesimlerin salgını ciddiye alması ve buna uygun önlemler alarak süreçten en az zararla çıkılmasını sağlayacağına işaret eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğimizi Hak-İş Konfederasyonu olarak, 1 milyon Türk lirasıyla başlatıyoruz.
Önümüzdeki süreçte Hak-İş'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve teşkilat mensupları da kampanyaya katkı vermeye devam edeceklerdir. Öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak bugün elimizi taşın altına koymanın, sorumluluğumuzu hatırlamanın, ülkemizin bu zor döneminde devletimizin ve milletimizin yanında olmanın tam zamanıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakanlık yapacak
- Bakanlık açıkladı! Tek çatı altında toplandılar
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır?
- Hükümetten korona önlemlerine ilişkin flaş açıklama
- Milyonlarca emekliye müjde! Ödemeler...
- Petrol fiyatlarında sert düşüş
- Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!
- Son dakika: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı!
- Migros'tan bir ayda 3 bin 200 yeni istihdam
- VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada
- 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER