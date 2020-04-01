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Son dakika: Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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BORSA İSTANBUL GRUBU'NDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK!

Son dakika haberi... Başkan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'na Grubu, 5 milyon lira ile destek olma kararı aldı.

Başkan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'na Grubu'ndan da destek geldi.

Borsa Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.

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