Son dakika: Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu, 5 milyon lira ile destek olma kararı aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu'ndan da destek geldi.
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
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