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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek geldi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlayan kampanyaya ünlü isimlerden de destek gelmeye başladı. Seda Sayan, Alişan ve Berkay Şahin'e kadar pek çok sanatçı kampanyaya destek verirken, "Türk Milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz. herkesin çorbada tuzu olmasının, yan yana olmanın zamanı" mesajı verildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:13
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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı 7 aylık maaşını bağışlayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya bakanlardan destek gelirken sanat dünyasından da destek gelmeye başladı.

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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

Kampanyaya maddi-manevi destek veren Seda Sayan'dan Sibel Can'a Mustafa Ceceli'den Alişan'a kadar birçok sanatçı, "Türk Milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz. herkesin çorbada tuzu olmasının, yan yana olmanın zamanı" mesajı verdi

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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

ALİŞAN

Devletimiz, taşın altına elini koyup bu zor günleri atlatmamız için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah'ın izni ile Türkiye, dünyaya oranla çok daha hızlı bir şekilde bu lanet düşmandan kurtulup bir an önce eski günlerine dönecektir. Buna inancım tam. İlk günden itibaren devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bu mücadelede Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumda olduğumuz çok açık... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı da destekliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz günlerin geldiğinden ve Türk milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğimizden hiç şüphem yok...

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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

BERKAY

Taraf değil birlik olma zamanı. Hepimiz için en iyisi, bu beladan en kısa sürede kurtulmak. Onun için zamanı geldiğinde tarafın ne ise seçme hakkını kullanır ve ona göre davranırsın fakat şimdi can cana, yan yana durma zamanı.

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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

MUAZZEZ ERSOY

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası için şükranlarımı sunuyorum. Bu illet nedeniyle el ele veremesek de, el birliğiyle ben de 'biz bize yeteriz' diyorum.