Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ünlülerden tam destek

ALİŞAN

Devletimiz, taşın altına elini koyup bu zor günleri atlatmamız için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah'ın izni ile Türkiye, dünyaya oranla çok daha hızlı bir şekilde bu lanet düşmandan kurtulup bir an önce eski günlerine dönecektir. Buna inancım tam. İlk günden itibaren devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bu mücadelede Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumda olduğumuz çok açık... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı da destekliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz günlerin geldiğinden ve Türk milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğimizden hiç şüphem yok...