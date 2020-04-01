01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL destek

MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
MAPA İNŞAAT'TAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA 10 MİLYON TL DESTEK

İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı , 'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na 10 milyon lira bağışlayarak destek vereceklerini bildirdi.

Günal yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve 'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na İnşaat olarak 10 milyon TL bağışlayarak destek vereceklerini belirtti.

, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağına inandıklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan başlatmıştı! ''Milli Dayanışma Kampanyası'na CİMER'den arka arkaya destek mesajları geldi BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATMIŞTI! ''MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA CİMER'DEN ARKA ARKAYA DESTEK MESAJLARI GELDİ
Coronavirüs nedeniyle Londra’ya dönemeyen Atilla Saral’dan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek CORONAVİRÜS NEDENİYLE LONDRA’YA DÖNEMEYEN ATİLLA SARAL’DAN ‘MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK
Son dakika: Hak-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon lira destek SON DAKİKA: HAK-İŞ'TEN "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI"NA 1 MİLYON LİRA DESTEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA