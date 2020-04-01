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Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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KUVEYT TÜRK FİNANS GRUBU'NDAN 20 MİLYONLUK DESTEK!

, 'na 20 milyon liralık destekte bulunduğunu bildirdi. Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

'ndan yapılan açıklamaya göre "Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

20 MİLYON DESTEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla tarafından başlatılan 'na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

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