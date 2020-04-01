Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan Erdoğan - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.