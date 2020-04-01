01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Erdoğan - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA