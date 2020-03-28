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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin genelgesi yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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YENİ TEDBİRLERİN GENELGESİ YAYIMLANDI

Son dakika haberleri... , Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.

Son dakika haberi: , Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın satır başları:

- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır.

- Otogar çıkışlarında sağlık noktaları oluşturulacak, kontrolden sonra yola çıkılacak.

- Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

- Otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklandı.

- Seyehat etmek isteyenler, Seyehat İzin Kurulundan izin belgesi talebinde bulunacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
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