27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Son dakika haberleri... Başkan , Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, 30 Büyükşehirde uygulanacak 7 maddelik tedbir paketini açıkladı.

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığımız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık. Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

REHAVETA KAPILMAYACAĞIZ
Dünyanın tamamını etkisi altına alan salgın giderek yaygınlaşıyor. Küresel düzeyde hasta sayısı 600 bine ölü sayısının 27 bine yaklaştığı felaket bizi de etkilemiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 92 can kaybı vardır. 42 hastamız da iyileşmiştir. Kovid-19 ile mücadelemizi milletimizle sürdürüyoruz. Birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

100 MİLYAR TL'LİK PAKETİ HAYATA GEÇİRDİK
Rehaveta kapılmayacağız. Sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımız da kendi tedbirini alacak. Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. İlk etapta 100 milyar TL'lik paketi hayata geçirdik. İşsizlik fonunu hayata geçirerek fonları güçlendirdik. En düşük emekli maaşını 1.500 TL'ye çıkartarak rahat bir nefes aldırdık.

2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE BİNER TL VERİYORUZ
Telafi çalışma süresini azalttık. 2 milyon dar gelirli aileye biner TL veriyoruz. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Kimsenin aç kalmasına, mağdur olmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için alınan tedbirleri onlara saygısızlığa çevirenlere izin vermeyeceğiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı | Video BAŞKAN ERDOĞAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI | VİDEO

İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOK
Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki kurallara uyalım. Türkiye en hazırlıklı şekilde yakalandı. 17 yılda konmi ve altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yetebilmenin avantajını yaşıyor. Hamd olsun ilaç ve gıda konusunda hiç bir sıkıntımız yoktur. Maske ve kit gibi maddeleri kendimiz üretebildiğimiz için sorun da yaşamıyoruz. Stokçuluk ve kara borsacılık yapanlara aldanmayın. Emniyet güçlerimizle onlarla mücadeledeyiz

TESTLER KESİNLİKLE ÜCRETSİZ
Gerektiğinde yurt dışında da takviye yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz hızlı test kitleriyle testlerimizi arttırdık. Testler kesinlikle ücretsiz. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya da başladık.

KABİNE TOPLANTIMIZI HER HAFTA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Kabine içi ve uluslararası iletişimi hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeden sürdürüyoruz. Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla gerçekleştireceğiz. Her pazartesi kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

İlave tedbirler almaya devam ediyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çöabuk çıkarız. Gıda sağlık ve temizlik tedarik zincirin ayakta tutulması konusunu özellikle gözetiyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI

Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda kararları hayata geçirme kararı aldık.

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.

ALIŞVERİŞ İHTİYACI DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.

TÜRKİYE BU SÜRECİ ATLATACAK GÜCE SAHİPTİR
Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.

Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans üzerinden kabine üyeleriyle görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VİDEO KONFERANS ÜZERİNDEN KABİNE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ
Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında gülümseten diyalog! Böyle seslendi: Kurallara uygun yap BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAKAN DÖNMEZ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG! BÖYLE SESLENDİ: KURALLARA UYGUN YAP

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA