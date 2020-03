Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, 30 Büyükşehirde uygulanacak 7 maddelik tedbir paketini açıkladı.

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, "Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığımız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık. Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir" dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

REHAVETA KAPILMAYACAĞIZ

Dünyanın tamamını etkisi altına alan salgın giderek yaygınlaşıyor. Küresel düzeyde hasta sayısı 600 bine ölü sayısının 27 bine yaklaştığı felaket bizi de etkilemiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 92 can kaybı vardır. 42 hastamız da iyileşmiştir. Kovid-19 ile mücadelemizi milletimizle sürdürüyoruz. Birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

100 MİLYAR TL'LİK PAKETİ HAYATA GEÇİRDİK

Rehaveta kapılmayacağız. Sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımız da kendi tedbirini alacak. Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. İlk etapta 100 milyar TL'lik paketi hayata geçirdik. İşsizlik fonunu hayata geçirerek fonları güçlendirdik. En düşük emekli maaşını 1.500 TL'ye çıkartarak rahat bir nefes aldırdık.

2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE BİNER TL VERİYORUZ

Telafi çalışma süresini azalttık. 2 milyon dar gelirli aileye biner TL veriyoruz. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Kimsenin aç kalmasına, mağdur olmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için alınan tedbirleri onlara saygısızlığa çevirenlere izin vermeyeceğiz.

İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOK

Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki kurallara uyalım. Türkiye en hazırlıklı şekilde yakalandı. 17 yılda konmi ve altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yetebilmenin avantajını yaşıyor. Hamd olsun ilaç ve gıda konusunda hiç bir sıkıntımız yoktur. Maske ve kit gibi maddeleri kendimiz üretebildiğimiz için sorun da yaşamıyoruz. Stokçuluk ve kara borsacılık yapanlara aldanmayın. Emniyet güçlerimizle onlarla mücadeledeyiz

TESTLER KESİNLİKLE ÜCRETSİZ

Gerektiğinde yurt dışında da takviye yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz hızlı test kitleriyle testlerimizi arttırdık. Testler kesinlikle ücretsiz. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya da başladık.

KABİNE TOPLANTIMIZI HER HAFTA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kabine içi ve uluslararası iletişimi hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeden sürdürüyoruz. Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla gerçekleştireceğiz. Her pazartesi kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

İlave tedbirler almaya devam ediyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çöabuk çıkarız. Gıda sağlık ve temizlik tedarik zincirin ayakta tutulması konusunu özellikle gözetiyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI

Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda kararları hayata geçirme kararı aldık.

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.

ALIŞVERİŞ İHTİYACI DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.

TÜRKİYE BU SÜRECİ ATLATACAK GÜCE SAHİPTİR

Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.